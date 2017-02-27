Sony Xperia XA1 tanıtıldı! İşte Xperia XA1'in tüm özellikleri!

Sony, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'de geçtiğimiz yıl tanıtılan Xperia XA'nın halefi Xperia XA1'i açıkladı. Telefon, selefine benzer 5 inçlik bir HD ekrana sahip ancak, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi ile çalışıyor. Xperia XA1, Hybrid Auto-Focus ve LED flaşlı 23 megapiksel arka kamera, ve 8 megapiksel otomatik odaklı ön kameraya sahip.

Hem tekli hem de çift SIM varyantlarına sahip telefon, 4G LTE bağlantı özelliğine sahip. Xperia Xa1, önceki model ile aynı 2300mAh pil içeriyor.

Sony Xperia XA1 özellikleri

Görüntü Geliştirme Teknolojisine sahip 5 inç (1280 x 720 piksel)

ARM Mali T880 GPU ile 2.3GHz GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 64 bit 16nm işlemci

3GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD kartı ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 7.0 (Nougat)

Çift SIM (isteğe bağlı)

Exmos RS sensörü, f / 2.0 diyafram, Hibrit AF, SteadyShot ve LED flaşlı 23MP arka kamera

8MP otomatik odaklı ön kamera

Boyutlar: 145 x 67 x 8 mm; Ağırlık: 143g

4G LTE, WiFi 820.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC

Hızlı şarj ile 2300mAh pil

Sony Xperia XA1, Beyaz, Siyah, Pembe ve Altın renkleri ile birlikte, 2017 ilkbaharından itibaren piyasaya sürülecek. Henüz fiyatlandırılması konusunda bir bilgi yok.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Xperia XA1!in görsellerini inceleyebilirsiniz.