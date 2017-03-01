Sony Xperia XZ Premium'un içinde ne var?

Japon devi Sony, MWC 2017’de sahne aldı ve son model amiral gemisi Xperia XZ Premium’u resmen ilan etti. Xperia XZ Premium 4K ekran, Snapdragon 835 işlemci ve Motion Eye kamera gibi harika özelliklerle birlikte geldi.

Sony Xperia XZ Premium’un etkileyici iç donanımını merak ediyorsanız, haberimizde yer alan parçalama görüntülerinde bunu görebilirsiniz.

Xperia XZ Premium hangi özelliklere sahip?

- Snapdragon 835 64-Bit sekiz çekirdekli işlemci

- 64GB ROM'lu 4GB RAM

- 5.2 inç FHD Triluminos LCD Ekran

- Otomatik Odaklamalı 19MP Motion Eye kamera

- 13MP Exmor RS Ön Kamera

- Bluetooth

- NFC

- USB Type-C

- Parmak izi sensörü

- IP65 / 68 suya ve toza dayanıklı

- 3230 MAh Pil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Sony Xperia XZ Premium’un parçalara ayrılmış görünümünü ve iç donanımını inceleyebilirsiniz.