Sony Xperia XZs resmen tanıtıldı

Sony Mobile geçen yıl tanıtılan Xperia XZ akıllı telefonun halefi olan Xperia XZs’i, MWC 2017 kapsamında resmen ilan etti. Xperia XZs, XZ ile aynı 5.2-inç 1080p ekrana sahip ve bir Snapdragon 820 işlemci ile güçlendirilmiş ancak, bu model Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi ile çalışıyor.

Xperia XZs, 1/2.3 " Exmor RS bellekli sensör, 960 fps süper yavaş çekimli video, Öngörülen Çekim, Çarpıklık önleyici, Üçlü görüntü algılama teknolojisi ve sarsıntısız çekim olmak üzere 5 eksenli görüntü sabitleme özelliklerine sahip yeni bir 19 megapiksellik Motion Eye kamera ile birlikte geliyor.

13 megapiksellik ön kamerası ve öncekine benzer özel bir kamera deklanşör düğmesi bulunuyor. Toz ve su direnci için IP65 / 68 derecelendirilmiş telefon, tekli ve çiftli SIM varyantlarına sahip.

Sony Xperia XZs teknik özellikleri

5.2-inç (1920 x 1080 piksel) Triluminos Ekran, X-Gerçekliği, Dinamik Kontrast Arttırıcı, % 138 sRGB

Adreno 530 GPU'lu dört çekirdekli Snapdragon 820 64-bit 14nm işlemci

4GB RAM, 32GB/64GB dahili bellek, microSD kartı ile 256GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 7.0 (Nougat)

Çift SIM (İsteğe Bağlı)

Suya Dayanıklı (IP65 / IP68)

Exmos RS sensörü, akıllı ve lazer otofokus, 5 eksenli sabitleme, 4K video kaydı, 960 fps yavaş çekimli video ve 1/2.3 " sensör, f/2.0 objektifli 19MP arka kamera

1/3 "Exmor RS sensörü, 22mm geniş açı f/2.0 lens ve 1080p video kaydı ile 13MP ön kamera

DSEE HX, LDAC, Dijital Gürültü Engelleme

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 146 x 72 x 8.1 mm; Ağırlık: 161 gram

4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) MIMO, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS, NFC, USB Type-C

Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile 2900mAh batarya

Sony Xperia XZs buz mavisi, sıcak gümüş ve siyah renkleri ile Nisan 2017 başından itibaren satışa sunulacak. Henüz fiyat bilgisi hakkında detaylar mevcut değil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.