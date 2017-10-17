Sony'den 46 bin 600 dolarlık PS4 paketi!

Sony çılgın bir oyun pakediyle karşımızda!

17/10/2017 15:30
 Bir çok Collector's Edition gördük bunları çoğu çılgın veya ilginçti ancak bu en ilginci denebilir. Sony Interactive Entertainment, gelmiş geçmiş en pahalı PlayStation 4 paketini duyurdu.  Bu paketin içerisinde PlayStation 4 Pro, PlayStation VR, 12 aylık PlayStation Plus aboneliği, Thrustmaster T-GT yarış direksiyonu, APIGA AP1 yarış koltuğu, Sony 4K Bravia KD-65A1 HDR televizyon, Gran Turismo Sport kopyası ve 2018 Mazda MX-5 bulunuyor.     Tayvan için özel olarak bir adet duyurulan bu PlayStation 4 paketi bir araba koleksiyoncusuna satıldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, paket bir araba koleksiyoncusuna satıldı. Maalesef dünyada bunlardan sadece bir tane vardı, bu yüzden şansınızı kaçırdınız. 1508240147_f55d822f-8592-4fc7-925c-0a785c19013a.jpg   Gran Turismo Sport 17 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da ve 19 Ekim'de Japonya'da PlayStation 4 için özel olarak çıkacak. 

    Yazar: Berk İşçimen

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