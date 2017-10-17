Sony'den 46 bin 600 dolarlık PS4 paketi!

Bir çok Collector's Edition gördük bunları çoğu çılgın veya ilginçti ancak bu en ilginci denebilir., gelmiş geçmiş en pahalıpaketini duyurdu. Bu paketin içerisinde, 1vebulunuyor. Tayvan için özel olarak bir adet duyurulan bupaketi bir araba koleksiyoncusuna satıldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, paket bir araba koleksiyoncusuna satıldı. Maalesef dünyada bunlardan sadece bir tane vardı, bu yüzden şansınızı kaçırdınız.'de Kuzey Amerika'da,'de Avrupa'da ve'de Japonya'daiçin özel olarak çıkacak.