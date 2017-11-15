Sony'den çift kameralı telefon geliyor!

Sony, mobil kamera teknolojilerini diğer firmalara sunmasına rağmen, kendi Xperia cihazlarında kullandığı yazılımdan dolayı çok eleştirilmişti. Sony, bu kör talihini 2018'de yenmek için kolları sıvamış durumda. Çerçevesiz ekranlı Xperia modelini 2018'de tanıtması beklenen Sony'nin, şimdi de bu modelde çift kamera kuruluma yer vereceği ortaya çıktı.

Benchmark testinde ortaya çıkan Xperia modeli H3213 kod adına sahip. Test sonuçlarına göre; Xperia H3213'ün ön bölümünde 15 Megapiksel + 7 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonun arkasında ise 21 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera kurulumu yer alacak. Her iki kamera da 4K çözünürlüğünde video çekebilecek.

Sony, rakipleri gibi çift kamera kurulumu arka bölüm yerine ön bölüme konumlandırması ile fark yaratacak gibi görünüyor. Tahminlere göre bu telefonun arka kamerası Pixel 2'de olduğu gibi yazılım ile fotoğraflara alan derinliği kazandıracak. Xperia H3213'ün teknik özellikleri biraz hayal kırıcı.

Xperia H3213, Snapdragon 508 yonga setine, 4 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama birimi ile gelecek. Orta segment bir telefon olacak olan Xperia H3213, kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkacak.