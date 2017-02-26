Sony'nin Xperia modelleri yarınki tanıtım öncesinde sızdırıldı

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, MWC 2017’de tanıtılacak telefonları tanıtımdan önce sızdırmaya devam ediyor. @evleaks, bu gün dört Sony Xperia akıllı telefonların görüntülerini gösteren bir tweet yayınladı.

Bunlar daha önce tanıtılacağı iddia edilen modeller olacak ve Sony, 27 Şubat Pazartesi günü MWC'de yeni Xperia X serisini açıklayacak. Bu ayın başlarında, Barselona'da tanıtılacağı söylenen iki 5.5-inç Xperia modeli sızdırılmıştı. Biri 1440 x 2560 çözünürlükte olacak ve diğer model (Xperia XZ Premium) 2160 x 3840 çözünürlükte ekran ile gelecek. Ayrıca bu modeller Snapdragon 835 yonga setine sahip olacak.

Ocak ayında, model numaraları G3112 ve G3221 olarak bilinen bir dizi orta menzilli Xperia akıllı telefon haberlere konu olmuştu. Birinci modelin 720 x 1280 çözünürlüğe sahip olduğu söyleniyor. İkincisinin, 1080 x 1920 çözünürlükte ekran, 23MP arka kamera ve 4GB RAM özellikleri ile geleceği iddia ediliyor

Blass, daha önceki bir sızıntıya göre Xperia XZ Premium'un soldan üçüncü model olmasına ve kompakt bir modelin soldan dördüncü olmasına rağmen, tasarımları etiketlemedi. Sony'nin MWC etkinliğine sadece bir gün kaldı ve yakında 2017 için Sony'nin ne sakladığını göreceğiz.