Sony'nin yakında tanıtacağı beş akıllı telefon ve özellikleri

Sony'nin yakında tanıtacağı beş Xperia akıllı telefon modelinin kod adları ve özellikleri sızdırıldı.

26/01/2017 14:00

Sony, Xperia serisi akıllı telefon modellerinin yeni versiyonlarını  Mobile World Congress 2017  konferansında resmen ilan edecek.  Konferans önümüzdeki 27 Şubat tarihinde düzenlenecek ama Japon devinin akıllı telefon modellerine ait bilgiler sızdırılmaya başlandı.

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İlk belirlemelere göre, Sony yaptığı tanıtımda, Xperia markasına ait beş yeni telefon duyuracak. Bu akıllı telefon modellerinin kod adı ve bazı sözde teknik özellikleri ile şu şekilde olacak.

Sony "Yoshino"

5.5 inç 4K Ekran (2160 x 3840)

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

RAM: 4/6 GB (LPDDR4X)

Arka kamera: Sony IMX400

Sony "BlancBright"

5.5 Ekran inç WQHD ekran (1440 x 2560)

Qualcomm Snapdragon 653 ya da 835işlemci

RAM: 4 GB

Arka kamera: Sony IMX400

Sony "Keyaki"

5.2 inç FHD Ekran (1920 × 1080)

İşlemci: MediaTek Helio P20

RAM: 4 GB

Depolama belleği: 64GB

Ana Kamera: 23MP

Ön Kamera: 16MP

Sony "Hinoki"

Ekran: 5 inç HD (1280x720)

İşlemci: MediaTek Helio P20

RAM: 3GB

32GB dahili hafıza

Ana Kamera: 16MP

Ön Kamera: 8MP

Sony "Mineo"

Özellikleri henüz bilinmiyor

Bu ilk yol haritasına göre, Qualcomm’un son işlemcisi ve 4K ekran özelliklerine bakılırsa, Yoshino ve BlancBright yüksek özellikli amiral gemisi Xperia aralığını temsil ediyor gibi. Keyaki muhtemelen Xperia X’in halefini temsil  ediyor ve Hinoki için Xperia XA’nın halefi olduğu söyleniyor ama kesin bir bilgi değil.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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