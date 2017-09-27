Sony'nin yeni nesil telefonlarının tasarımı artık değişecek

Sony'nin tüm akıllı telefonları tek bir tasarım ilkesine (resmi olarak OmniBalance olarak bilinir) dayandırmaya yönelik çabaları, şirket cihazlarının hayranları olsun veya olmasın kesinlikle etkileyicidir. Çoğu üreticinin neredeyse her yıl tasarımlarını radikal bir şekilde değiştirdiği bir sektörde Sony, sürekli olarak aynı tasarıma yer veren bir rota seçti.

İyi tasarıma olan bağlılık alkışlanacak bir şey olsa da, OmniBalance'ın tanıtılmasından bu yana akıllı telefon pazarının ilginç şeyler olduğunu söylemeye gerek yok.

Sony'nin OmniBalance tasarımını artık Mirai adına sahip olduğu iddia edilen yeni bir tasarım bırakacağına dair söylentiler duyduk. Bu bilgi resmi olarak doğrulanmamıştı ancak, bir Sony müdürü resmi olarak "yeni" bir Sony akıllı telefon tasarımının "yakında" görüleceğini doğruladı.

Bu haber, Sony Hindistan genel müdürü Kenichiro Hibi ve The Indian Express arasındaki röportajdan geliyor. Sony'nin yeni bir tasarım dili kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, Hibi şu şekilde yanıt verdi:

"X serisi piyasada bulunmaya devam ettiği sürece bir çoklu ortam dizaynı oluşturduk.Ayrıca, yeni nesil ürünler üretmeyi planlıyoruz ve cihazlardan komple yeni bir tasarım bekleyebilirsiniz."

Ve ayrıntılara girmekten kaçınan Hibi, rakiplerinin çoğunun çerçevesiz tasarımlara ve uzun boy ekran orantı oranlarına yöneldiği gerçeğini kabul ettiğinden emin olduğunu söyledi.