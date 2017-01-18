Sony'nin yeni telefonu AnTuTu'da ortaya çıktı

Sony Mobile, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde bir çift akıllı telefon açıklaması bekleniyor. Bu telefonların MediaTek yonga seti ile donatılmış olabileceği UAProfta (kullanıcı aracısı profili) belgelerinde ortaya çıkmıştı.



Bugün sızdırılan Sony G3221 model numaralı telefona ait AnTuTu testinde, telefonun gerçekten bir sekiz çekirdekli MediaTek MT6757 Helio P20 işlemci tarafından destekleneceği ortaya çıktı.



G3221 model numaralı Xperia akıllı telefonu, kullanıcıların cep telefonlarının performansını test etmeleri için sıklıkla kullandığı bir test uygulaması olan AnTuTu'dan geçti.





Sony G3221, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan bir Mali-T880 grafik işlemci birimi özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca, daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi, bilinmeyen boyutta Full HD (1080p) çözünürlüklü ekran özelliğiyle gelecek.



Telefonun bir diğer önemli noktası, 23 megapiksel çözünürlüğünde etkileyici arka kamerası olabilir. Ayrıca ön tarafta bulunan 16 megapiksel kamerası da yeterinde etkileyici görünüyor.



Beklendiği gibi G3221, Android 7.0 Nougat işletim sistemi tarafından çalıştırılacak. Diğer bazı Xperia telefonları ile birlikte muhtemelen MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan G3221, Sony'nin Android Nougat ile gelen ilk akıllı telefonu olacak.