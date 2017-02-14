Sony'nin yeni telefonunun özellikleri testlerde ortaya çıktı

Sony, yeni akıllı telefonlarını MWC 2017’de tanıtacak ve diğer modeller gibi Sony’nin telefonlarına ait bilgi ve sızıntılar da gelmeye devam ediyor. GFXBench'te yeni bir Sony akıllı telefon keşfedildi. Sızdırılan teste göre Pikachu lakaplı telefon, sekiz çekirdekli 2,3 GHz işlemciye, 5-inç HD ekrana ve MediaTek MT6757 Helio P20 işlemciye sahip olacak.

Sony Pikachu 3GB RAM, 32GB dahili bellek, 8MP ön kamera ve 21MP arka kamera birimine sahip. Cihaz, Android Nougat (sürüm 7.0) işletim sistemi ile çalışıyor.

Sony Pikachu’nun, şimdiye kadar bir kaç kez sızıntı konusu olan ve Helio P20 yongaseti ile güçlendirilmiş, 1280x720 piksel ekrana sahip olacağı iddia edilen Sony G3112 olabileceği söyleniyor.