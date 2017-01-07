Sosyal medya için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı

Sanal ortamda işlenen suçların tespiti için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren KHK'nın ayrıntıları haberimizde.

07/01/2017 12:45

Ülkemizde yaşanan terör olaylarının ardından sosyal medya platformlarında halkı yanıltacak ve galyana getirecek sahte haber ve paylaşımlara sıkça denk gelmişizdir. Nefret söylemi, bir kitleyi hedef alma, devlete ve hukuka karşı çıkma gibi suçlar için dün gece  Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Sosyal medyada suç işlememek için bu önerilere dikkat!

Sosyal medya için yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname sayesinde, sanal ortamda işlenen suçların tespiti ve kontrolü artık daha kolay olacak.

Polis, artık sanal ortamda işlenen suçlar için internet sağlayıcılarından kişinin kimlik bilgilerini direkt olarak alabilecek. 

Ayrıca bilişim suçları için hakim izni olmaksızın, kişinin veri trafiği izlenebilecek ve böylelikle suç işlenmeden önce tespit edilip önlem alınabilecek.

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    Yazar: Ender Öztürk

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