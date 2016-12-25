Sosyal medya neden engelleniyor?

Ülkemizde sosyal medyanın son 2-3 gündür yavaş olduğunu hatta bazen hiç girilmediğini fark etmişsinizdir. Sosyal medyaya yönelik erişim engellerinin ve kısıtlamaların nedeni İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ile gün yüzüne çıktı. Bakanlık, ülkede huzuru ve güveni sağlamak için yapılması gereken en doğru kararı almış görünüyor.

Sosyal medyaya neden erişim engeli uygulanıyor?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır.

Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.

Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır.