Sosyal medyada en çok konuşlan dizi ve programlar!

Özellikle son yıllarda popülerliğini oldukça artıran çevrimiçi mecra kullanımı, televizyon izleme alışkanlığının önemli bir parçası haline gelmiş görünüyor. Sosyal TV izleyicileri, geçtiğimiz yıl televizyon yayınları üzerinden 31 milyonun üzerinde içerik üretti.

Sosyal TV izleyici reytingleriyle belirlenen 2016’nın en çok tweet getiren programları arasında, ilk beş içerisinde, Kanal D’den üç tane program yer aldı. Sırasıyla, geçtiğimiz yıl sosyal medyanın en çok konuştuğu programlar; Survivor, Kiralık Aşk, Kısmetse Olur, Poyraz Karayel ve Güneşin Kızları oldu.



Ajans Press’in medya verilerine göre; Sosyal medyanın en çok konuşulan programı Survivor, yazılı basının da en çok konuşulanı oldu. Survivor yıl boyu 4 bin 113 habere konu oldu.

Medyanın en çok konuştuğu diziler sıralamasında Kiralık Aşk 2 bin 776 haberle ikinci sırada yer aldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel ise 2 bin 73 habere konu oldu.

Listenin dördüncü sırasında Kısmetse Olur programı yer aldı. Kısmetse Olur hakkında yazılı basına 796 haber yansıdı.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında yer alan Güneşin Kızları ise 454 haberle adından söz ettirdi.