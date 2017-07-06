Sosyal medyada kriz yönetimi ve raporlama platformu

Markaların hedef kitlelerine daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmeleri için sosyal medyanın gücünden yararlanmak her zaman mantıklı bir yaklaşımdır. Ancak sosyal medyayı iyi kullanmak ve takibinin iyi yapılması gerekmektedir. Size bugün harika bir platformdan bahsedeceğiz. 2014 yılında kurulan Socialmonitoring.net isimli bu kaliteli platform hem dijital medya hem de sosyal medyada kriz yönetimi konusunda harika hizmetler sunuyor.

Günümüzde sosyal medyada başarılı olan firma ve markalar iş hayatında başarıyı daha kolay yakalıyor. Bu nedenle dijital takip de çok önem taşıyor. Sadece hedef kitle analizinde değil olası kriz yönetimlerinde de dijital takibin etkili bir şekilde yapılması markanızın akıbetini olası tehlikelere karşı ayakta kalmasını doğrudan etkiliyor. Tüm bunların farkında olan ve gelişmiş filtrelerle yeni nesil analiz yöntemleri sunan SocialMonitoring, sosyal medyada krizi yönetimi ve raporlama hizmetlerinde kaliteli hizmetin adresi olarak her geçen gün ilerliyor. Kriz öncesi takip, uyarı ve analiz sistemleriyle olası tehlikelerin önüne kolayca geçip markanızı korumanıza yardımcı oluyor.

Kriz dönemlerinde herkesin bildiği gibi kısıtlı zamanda hasar almadan doğru analizler yaparak tehlikeyi atlatmak önem taşıyor. Ancak her zaman sosyal medyadaki binlerce paylaşım arasından markanız için tehlike yaratanları bulmak için geniş vaktiniz de olmuyor. İşte kriz zamanlarındaki kısıtlı zamanda tehlikeli anahtar kelimeleri saptamak için SocialMonitoring.net gelişmiş filtreleriyle devreye giriyor. Gelişmiş filtrelerin algıladığı tehlikeyi hassas uyarılarla bildirim olarak size bildirerek kısa sürede analiz edip acil bir kriz yönetimi strateji oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca tehlikenin nereden geldiğini değerlendirmeniz için coğrafi olarak da bu paylaşımların analizi imkanını markalara ayrıca sunuyor.

SocialMonitoring, yeni nesil dijital takip platformu olarak yeni nesil ticaret anlayışının dinamiklerini oluşturacak ve destekleyecek şekilde ihtiyacınız olan her şeyi bir çatı altında sunuyor. Sadece markanın hedef kitlesinin arttırılmasında değil, olası kriz dönemlerinde de sizlere çözüm ortaklığı yapıyor. Siz de marka bilinirliğinin arttırılmasının yanında olası krizlerin sosyal medyada etkili bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunanlardansanız, platformu mutlaka denemeli, ileri analiz ve raporlama imkanlarından yararlanmalısınız.