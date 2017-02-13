Sosyal medyada Mac kullanıcıları daha flörtöz!

Yapılan ankete göre, Mac bilgisayar kullanıcıları birçok farklı cihaz kullanıcıları arasında tartışmasız başı çekiyor. %14’ü sosyal ağları flört hedefiyle kullandıklarını itiraf ederken, %8’i ise bu tür siteleri cinsel partner bulmak için kullandığını belirtiyor. Buna rağmen, ankete katılan herkesin ortalamasına kıyasla Mac kullanıcılarının sosyal ağlarda ilişki durumları hakkında (%32’ye karşılık %20) ve cinsel tercihleri hakkında (%60’a karşılık %43) bilgi verme ihtimalleri daha düşük.

Aynı zamanda, Mac kullanıcıları daha yüksek ihtimalle sosyal ağlarda romantik aktiviteleri konusunda konuşabiliyor. Mac kullanıcılarının neredeyse yarısı (%49) bunu halihazırda yaptığını belirtiyor. Bu değerin tüm katılımcılar için ortalaması ise ancak %36 seviyesinde kalıyor.

Peki, sosyal ağlar halihazırda bir partneri bulunanların kişisel hayatını nasıl etkiliyor? Katılımcıların üçte biri (%33) sosyal ağlar sayesinde ilişkilerinin iyileştiğini söylüyor. Mac kullanıcıları bu açıdan da en mutlu olanlar; onlar için bu oran %57’ye çıkıyor. Bunun sebebi, Mac kullanıcılarının partnerleriyle iletişime geçmek için sosyal ağları tercih ediyor olmaları olabilir.

Mac tercih edenlerin %44’ü sevdikleriyle sosyal ağlar üzerinden iletişime geçerken, anketin tüm katılımcılarının ortalaması ise %36’da kalıyor.