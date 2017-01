Sosyal medyada suç işlememek için bu önerilere dikkat!

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, siber teröristlerin sosyal medya üzerinden yaptığı terör propagandası ve algı yönetimi konusunda vatandaşları uyardı. Son dönemde ülkemizde yaşanan üst üste bombalı saldırıların ardından özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir terör propagandasının yaşandığına dikkat çeken Demirel, kullanıcıların paylaşım yapmadan önce paylaşımın doğruluğu hakkında çok dikkatli olmaları konusuna vurgu yaptı. Devletin bu konuda çok hassas olduğunun altını bir kez daha çizen Nurhan Demirel, artık sosyal medyayı kullanmanın her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Noel Baba yalanı çöktü, toplumu dini hassasiyetler üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar

Demirel, Noel Baba algısı üzerine de açıklamalar yaparak, sosyal medya paylaşımlarının uluslararası bir algı yönetimine bile alet olabileceğinin altını çizdi. Demirel: “Hepimizi yeni yılın ilk gününde hüzne boğan menfur Reina saldırısının ardından özellikle saldırganın “Noel Baba” kostümü giydiğine yönelik, kaynağı belli olmayan sosyal medya girdileri yayıldı. Paylaşımların ekran görüntüleri de kullanılarak bu bilgi adeta doğruymuş algısı yaratıldı. Ancak işin öyle olmadığı, kamera görüntülerinden sonra ortaya çıktı. Ancak yurt dışındaki yabancı basın manşetleri bile Noel Baba vurgusu yapmaktan geri durmadılar ve kaynakları da bu sosyal medya paylaşımları oldu tabii. Devletin de hassasiyetle üzerinde durma noktası da burada yatıyor açıkçası. Paylaşımlarımız sadece yerel değil uluslararası alanda yankı bulabiliyor. Bunun için sorumluluğumuzu bilip ona göre paylaşımların yapılması gerekiyor.” dedi.

IŞİD’in Türk askerlerini gösterdiği video, stüdyo yapımı olabilir

Nurhan Demirel, teröristlerin artık sadece silahlı eylemler yapmadıklarını ve başta sosyal medya olmak üzere dijital teknolojileri son derece etkin bir şekilde kullandıklarını da ifade etti. Terör örgütü militanlarının kendilerine yeni sempatizan bulabilmek için özellikle Twitter ve Facebook’un yanında Youtube’u çok aktif kullandıklarını belirten Demirel: “Sosyal ağlar aracılığıyla terör örgütüne katılmaya, savaşmaya veya IŞİD gibi cihada yönelik çağrılar yapan teröristler, dünyanın her yerinden sempatizanları ve takipçileriyle interaktif bir iletişim kurabiliyor. Bunun yanında, yalan ve düzmece haberlerle kendilerine yandaş toplamaya çalışan terör örgütleri, terörün propaganda ayağını sosyal medyayı ve dijital iletişimin imkanlarını kullanarak gerçekleştiriyor. Facebook ve Twitter’da özellikle görsel ve edebi paylaşımlar ortaya koyarlarken Youtube’da bunu bir adım daha öteye taşıyarak, son teknolojinin kullanıldığı, yüksek çözünürlüklü ve adeta stüdyo çalışması gibi propaganda videoları yüklüyorlar. Özellikle bu profesyonelliği gören yaşı genç takipçileri de kolaylıkla etkileyebiliyorlar ancak bu noktada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü, teknolojinin ilizyonvari kullanımı yanıltıcı olabiliyor. Keza sözde Türk askerlerinin yakıldığını gösteren video ile ilgili olarak teknik inceleme yapan uzmanlar, videonun etkisinin arttırmak için kullanılan görüntü efektleri nedeniyle videonun gerçekliğini ve doğruluğunu kaybettiğini ifade ediyor.” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yazdıklarınız yüzünden gözaltına alınabilirsiniz

Sosyal medyanın, söyleyecek sözü olan herkesin paylaşım yapabildiği ve görüşlerini ifade edebildiği bir platform olduğunu ifade eden Nurhan Demirel, ülke olarak oldukça zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde sosyal medyada paylaşımlarımız konusunda oldukça dikkatli olmamız gerektiğini kaydetti. Demirel, sosyal medya üzerinden özellikle terör örgütü propagandası yapan, gerçek dışı haberler paylaşarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek söylemlerde bulunan, terör eylemlerini öven, yalan haberler ve gerçek dışı görseller paylaşanlar hakkında hukuki işlem yapıldığını ve bunların artık medyada sık sık görüldüğünü ifade etti. Dünya üzerinde terörizmle mücadele konusunda Facebook ve Twitter’ın da terörizm propagandası yapan hesapları kapattığına dikkat çeken Demirel, . Türkiye haricinde diğer ülkelerde de sosyal medya üzerinden terörizmi öven kişiler hakkında hukuki yaptırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının hesaplarından yapmış olduğu paylaşımların sorumluluğunu alması gerektiğini belirten Demirel, terör mevzu bahis olduğunda yapılan retweet’lerin de terör propagandası kapsamına girebileceğini, bu yüzden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları konusunda daha dikkatli davranmalarını önerdi.

Terörle sosyal medyada nasıl savaşabiliriz?

Demirel, siber teröristlerin son zamanlarda özellikle Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve Periscope gibi milyonların kullandığı sosyal mecraları toplumsal karmaşa ve iç savaş çıkarmak için kullandığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Demirel, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasına ve algı yönetimi çalışmalarına alet olmamaları için şu tavsiyelerde bulundu:

- Terör eylemleri ile ilgili bir duyum veya bilgi aldığınız vakit bunu internet yerine öncelikle devletin ilgili birimleriyle paylaşmaya özen gösterin. Bu sadece bir tavsiye değil yurttaşlık görevidir.

- Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce, aklınızdan geçirdiğiniz cümleleri tekrar tekrar sesli bir şekilde okumaya çalışın. Eğer kulağınıza değişik gelen bir şey hissederseniz, düşüncelerinizi tekrar gözden geçirin.

- Herhangi bir terör eylemi veya adli bir vakaya ait sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımlar yapmayaya çalışın. Masumane yaptığınız paylaşımlar, başınıza iş açabilir.

- Sosyal medyada her okuduğunuz bilgiye ve her gördüğünüz fotoğrafa güvenmeyin. Artık internet, bilgi çöplüğü haline geldi. Teyit edilmemiş bilgilere her zaman mesafeli durun.

- Nefret dili kullanmayın. Irkçı ve ayrımcı söylemlere karşı artık devletin hiç bir şekilde toleransı bulunmamaktadır. Aynı fikirde ve siyasi görüşte olmadığınız insanları aşağılamayın, devlet büyüklerini eleştirebilir ama onlar da dahil olmak üzere hiç kimseye hakaret etme hakkına sahip değilsiniz.

- İnternet ve sosyal medya üzerine eğitim almayı veya kendinizi geliştirmeye devam etmeyi ihmal etmeyin. Bu dünya her geçen gün büyüyor ve farklı yenilikler ortaya çıkıyor. Gelişmelerden geri kalmamaya gayret gösterin.