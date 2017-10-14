Sosyal medyada yerelleşme trendinin en somut örneği: Finkafe

Donanımı ve yazılımı tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve %100 yerli sosyal medya platformu Finkafe sıra dışı özellikleri ile büyüyor. Yerli sosyal medya platformu Finkafe’yi hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri’nin A.Ş. (MOBİFİN) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ünver, Finkafe’nin özelliklerini ve hedeflerini gerçekleştirilen sohbet toplantısında anlattı.

Teknolojinin artık hayatın bir parçası olduğunu belirterek, sosyal medyanın kullanım alanları ve günlük hayata etkileri hakkında bilgi veren Arif Ünver, sözlerine şöyle devam etti: “Finkafe’yi hayata geçirdiğimiz günden bu yana kullanıcı sayımız giderek artıyor. Aralarında spor, siyaset, magazin gibi içeriklerin olduğu 20 farklı başlık bulunuyor. Konuları ayrıştırma-kişiselleştirme özelliğimiz ile kullanıcı deneyimini artırdık. 29 farklı dil seçeneğine sahibiz. Bunun yanı sıra video streaming özelliği ile yüksek boyutlu videoları sıkıştırarak paylaşabilme imkanı sunuyoruz. Kullanıcılarımız, 280 karakter kullanabilir. Dileyenler, cep telefon onayı ile 500 karakter kullanabilir. Kullanıcılar, platformu kullanan tanıdıklarıyla anlık yazışmalar da gerçekleştirebilir. Bu özellikler sayesinde kullanıcı sayımız 100 bine ulaştı.”

Beğenmeme hakkınız var!

Finkafe’de diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak, ‘Beğenmeme’ butonunun da bulunduğunu ifade eden Ünver, “Sunucu tarafı yatırımlarımızı da Türkiye’de yapmaya karar verdik ve bunu şu an itibarıyla tesis ettik. Türkiye sınırları içerisine sunucular getirdik, kod yazdık ve kodları sisteme entegre ettik. Türkiye’de şu ana kadar yapılan ilk server yatırımını gerçekleştirdik. Mobil tarafta yer alan IOS ve Android uygulamaları da hayata geçirdik” diye konuştu.

Robot hesap yok

Diğer sosyal medya platformlarında sahte hesapların olduğuna dikkati çeken Ünver, Finkafe’de robot hesapların açılmayacağını ve bu sayede sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilebileceğini söyledi. Ünver, içinde matematikçilerin de yer aldığı 50 kişilik akademisyen bir grubun görev yaptığı Finkafe’nin, siber saldırılara karşı dirençli olduğunu da vurguladı. Finkafe'nin seviyeli, güvenli, eleştiriye sonuna kadar izin veren, çocuklar tarafından bile kullanabileceğini ifade eden Ünver, bir yılda 15 güncelleme yaptıklarını bildirdi.

Hedefimiz yerli mail ve arama motoru geliştirmek

Türkiye’yi teknoloji alanında merkez haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ünver, Türklerin bu önemli isleri yapabilecek beceriye sahip olduklarını belirterek, yerli mail ve arama motoru geliştirmeye talip olduklarını aktardı.

Ünver, ilerleyen dönemde hedeflerinin Finkafe’yi halka açmak olduğuna işaret ederek, Finkafe’nin en az yüzde 30’unu halka açacağız. Bu halka arz New York Borsası’nda da olabilir. Konuya ilişkin çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.