Space X Ay'a gönderiyor!

SpaceX'den yapılan açıklamaya göre, Elon Musk gelecek yıl iki kişiyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan Dragon 2 uzay kapsülüyle gönderecek. 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen bu yolculuk ile, turistlerin 300.000 ile 400.000 mil mesafe kat edeceği belirtildi.

Elon Musk, yaptığı açıklamada, isimlerini vermediği iki kişinin söz konusu uçuş için gerekli parayı ödediğini söyledi. Bir hafta sürecek uçuşta, uzay aracı aya inmeden etrafında tur atacak. Dragon 2, Falcon 9 roketi ile NASA'nın tarihi Apollo uçuşlarını yaptığı 39A platformundan fırlatılacak.

Ay'a yönelik son görev, geçen ay hayatını kaybeden emekli astronot Gene Cernan'ın, NASA'nın Apollo 17 misyonu kapsamında 12 Aralık 1972'de Ay'a ayak basmasıyla gerçekleştirilmişti.