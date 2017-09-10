SpaceX uzay elbisesinin yeni fotoğrafı yayınlandı!

Elon Musk, Instagram hesabından uzay elbisesinin tam boy fotoğrafını paylaştı.

10/09/2017 13:45
SpaceX, uzay çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kısa süre önce Falcon Heavy roket motorlarının statik ateşleme testlerini tamamlayan şirket, sadece gemiler üzerinde çalışmakla yetinmiyor. SpaceX gelecekte yapılacak insanlı uçuşlar için gereken gemilerin yanı sıra, uzay elbisesi gibi ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri de geliştiriyor. Elon Musk bir süre önce SpaceX tarafından geliştirilen yeni astronot kıyafetinin bir fotoğrafını paylaşmıştı.   Ancak bu fotoğraf elbisenin tamamını göstermiyordu. Musk tarafından Instagram üzerinde paylaşılan yeni bir fotoğraf ise kıyafetin tam boy görünümünü sergiliyor. Kıyafeti giyen manken ise yine SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon adlı insanlı uçuşlar için geliştirilen geminin önünde duruyor. 1505008067_0909201717175167942773.jpg
Hayli ince ve hafif görünen kıyafetin bir maket olmadığı, çalışan prototiplerden biri olduğu da vurgulandı. Kıyafetin alışılmış uzay giysilerinden hafif görünmesinin sebebi ise, genellikle gemi içi faaliyetlerde giyilmek üzere tasarlanmış olması.   Gemi dışı çalışmalar için tasarlanan kıyafetler çoğu zaman üzerlerindeki fazladan zırh parçaları ve geniş kapsamlı yaşam destek sistemleri yüzünden çok daha büyük ve hantal oluyorlar. SpaceX’in bu tarzda bir EVA yani Extra-Vehicular Activity kıyafeti de geliştirdiği tahmin edilebilir.

    Yazar: Berk İşçimen

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