SpaceX uzay elbisesinin yeni fotoğrafı yayınlandı!

Hayli ince ve hafif görünen kıyafetin bir maket olmadığı, çalışan prototiplerden biri olduğu da vurgulandı. Kıyafetin alışılmış uzay giysilerinden hafif görünmesinin sebebi ise, genellikle gemi içi faaliyetlerde giyilmek üzere tasarlanmış olması. Gemi dışı çalışmalar için tasarlanan kıyafetler çoğu zaman üzerlerindeki fazladan zırh parçaları ve geniş kapsamlı yaşam destek sistemleri yüzünden çok daha büyük ve hantal oluyorlar. SpaceX’in bu tarzda bir EVA yani Extra-Vehicular Activity kıyafeti de geliştirdiği tahmin edilebilir.

, uzay çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kısa süre önceroket motorlarının statik ateşleme testlerini tamamlayan şirket, sadece gemiler üzerinde çalışmakla yetinmiyor.gelecekte yapılacak insanlı uçuşlar için gereken gemilerin yanı sıra, uzay elbisesi gibi ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri de geliştiriyor.bir süre öncetarafından geliştirilen yeni astronot kıyafetinin bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak bu fotoğraf elbisenin tamamını göstermiyordu.tarafındanüzerinde paylaşılan yeni bir fotoğraf ise kıyafetin tam boy görünümünü sergiliyor. Kıyafeti giyen manken ise yinetarafından geliştirilenadlı insanlı uçuşlar için geliştirilen geminin önünde duruyor.