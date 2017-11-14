SpaceX ve Tesla yönetim kurulu üyesine cinsel taciz iddiası

SpaceX ve Tesla yönetim kurulu üyesi Steve Jurvetson, cinsel taciz iddiaları altında adaşı girişim sermayesi şirketi Draper Fisher Jurvetson'ı (DFJ) terk ediyor. Silikon Vadisi'nde risk sermayesinin önde gelen bir girişim kapitalisti olan Jurvetson, suiistimal iddiaları üzerine bağımsız bir soruşturma açarak 13 Kasım Pazartesi günü firmayı terk etti.

Şirket, yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle ve karşılıklı anlaşma ile Steve Jurvetson DFJ'den ayrılacak" dedi. "DFJ'nin kültürü, tüm etkileşimlerimizde saygı ve dürüstlük değerleri üzerine kurulmuştur ve devam edecektir. Portföy şirketlerinin başarısı ve firma ve vekil için uzun vadeli vizyon üzerinde duruyoruz. En yüksek profesyonel standartlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirket ayrılma nedenini belirtmedi ama kaynaklar, sürmekte olan soruşturmanın Jurvetson tarafından "kabul edilemez" ve "kadın girişimcilere yönelik olumsuz davranışla ilgili" olduğu iddia ediliyor.

Bir Tesla sözcüsü, Jurvetson’ın SpaceX ve Tesla yönetim kurullarına göre "bu iddialar çözümlenene kadar" izinli olduğunu söyledi. Jurvetson, Tesla'nın yönetim kuruluna 2006'da, SpaceX'in yönetim kuruluna ise 2009'da katıldı.

50 yaşındaki tanınmış yatırımcı, DFJ'den çıkışını Twitter üzerinden "kişisel meselelere" odaklanmayı ve kendisine karşı yanlış beyanlarda bulunanların iddialarına karşı yasal işlem yapmak için olduğunu söyledi.