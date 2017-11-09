SpaceX'in motoru test sırasında patladı!

SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirdiği Falcon 9 testinde rokette kullanılan motorlarından biri patladı.

09/11/2017 17:00

SpaceX'in Teksas'ta gerçekleştirdiği Falcon 9 testinde rokette kullanılan motorlarından biri patladı. Merlin isimli motorlardan birinin patlaması sonucu McGregor tesisindeki tüm testleri askıya aldığını açıklandı.

Can kaybı ve yaralanmaya neden olmayan patlama ile ilgili SpaceX soruşturma başlattı. Şimdiye kadar fırlattığı hiçbir roketi ikinci kez kullanmayan ve 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX, geçtiğimiz aylarda kritik bir uzay uçuşuna imza atmıştı.

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SpaceX Mart ayında, daha önce kullanılmış bir roketle uzaya haberleşme uydusu fırlatmıştı. Firmanın yeniden kullandığı roket daha önce Nisan 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmüştü.

    Yazar: Berk İşçimen

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