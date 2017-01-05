Güvenli SMS için BTK düğmeye bastı!

Vatandaşların yoğun şikâyetlerine neden olan, kumar ve yasadışı uygulamalara yönlendiren başlıklı SMS'ler için dönem başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) SMS gönderen kişi ya da işletmenin tespit edilebilmesi amacıyla GSM operatörlerine tanıdığı sistemlerini uyumlaştırma süresi başladı.

İşletmeciler tarafından abonelere gönderilen SMS’lerde, SMS’i gönderen kişi veya kuruluş, gönderici bilgisi herhangi bir numara kullanmadan mesajın başına alfanümerik karakter ekleyerek mesajı gönderebilmektedir. Bu mesajlar başta dolandırıcılık faaliyetleri olmak üzere kötü niyetli kişilerin tüketicileri aldatmalarına ve vatandaşlarımızı mağdur etmelerine neden olabilmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde yapılan düzenleme ile, alfanümerik karakterli CLI’a (Arayan Hat Bilgisi) sahip SMS başlatan işletmeciler tarafından, SMS metninin sonuna gelecek şekilde eklenecek, haberleşmenin gizliliğine yönelik mevzuata riayet edilerek, kendilerine BTK tarafından tahsis edilen Numara Taşınabilirliği Yönlendirme Kodu’nun (B ile başlayan Bxxx yapısındaki kod) eklenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Böylece SMS’in hangi işletmeci üzerinden gönderildiği ve dolayısıyla hangi abone tarafından atıldığı tespit edilebilecektir.

Yapılan düzenleme ile işletmecilere gerekli hazırlıkları yapmaları için tanınan 6 aylık süre, 11 Aralık 2016 tarihinde sona ermiş olup, alfanümerik başlıklı SMS’lerin sonundaki 4 Haneli kod, ilgili işletmeciyi tanımlamaktadır. İstenmeyen içeriklere dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na SMS’deki B Kodu, numara ve sms saati ile birlikte şikayet edilebilecek.

En fazla abonesi olan 10 İşletmeciye ait yönlendirme kodları aşağıdaki gibidir.

Turkcell - B002

Vodafone - B003

Avea İletişim - B001

Türk Telekom - B030

TTNET - B019

Superonline - B159

Turknet - B020

İşnet - B015

Millenicom - B017

Kaynak: BTK