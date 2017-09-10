Spotify, artık Safari'de çalışmayacak!

Ülkemizde de oldukça popüler olan müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde ilginç bir değişikliğe imza attı. Spotify'ın Web Player ismini verdiği tarayıcı üzerinden müzik dinlemenize olanak sağlayan hizmeti artık Safari'de çalışmayacak!

Artık sadece Chrome 45+, Firefox 47+, Edge 14+ve Opera 32+ sürümlerini destekleyecek olan Web Player'ın bu durumu resmi olarak Spotify müşteri hizmetleri tarafından onaylandı. Kararın gerekçesi Safari'deki çeşitli güvenlik endişeleri olarak gösterildi.

Bu hareketi sonrasında Safari üzerinden Web Player'a erişmek isteyen Safari kullanıcıları ise Tarayıcınızı değiştirin veya Spotify'ı bilgisayarınıza indirin. mesajıyla karşılaştı. Spotify müşteri hizmetleri tarafından yapılan açıklamada Gelecekte bu durum değişebilir mi bilemiyoruz fakat maalesef artık Safari üzerinden Spotify Web Player'ı kullanamayacaksınız. dendi.