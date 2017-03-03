Spotify Hi-Fi ile kulakların pası silinecek!

Müzik servislerinin artması ile yavaş yavaş kaybolan MP3 formatı, zaten kalitesiz olduğu için odyofiller tarafından tercih edilmiyordu. 320 Kbps kalitesinde müzik sunduğu için yüksek kalitede müzik sunduğu düşünülen ancak çözünürlük açısından Apple Music'in bile gerisinde kalan Spotify, sonunda bomba gibi bir yenilik ile karşımıza çıkıyor.

Spotify, sunduğu son güncelleme ile yüksek kalitede (Hi-Fi) müzik sunacağının sinyallerini verdi.

Hi-Fi kalitesinde yayın yapan ilk servis bildiğiniz gibi Tidal olmuştu. Ancak Tidal'ın gerek uygulama kullanışsızlığı gerekse pazarlama bölümünde yapılan hatalar, servisin tutmamasına neden olmuştu. FLAC kalitesinde yayın yapan Tidal, 1411 Kbps bitrate kalitesinde yayın yaptığı için müzikleri hem yüksek çözünürlükte hem de kayıpsız olarak sunuyordu.

Şimdi bu özellik Spotify'a da geliyor. Spotify Hi-Fi özelliği sayesinde 1411 Kbps bitrate kalitesinde müzikler dinlenebilecek. Ancak bu servisin bedeli biraz daha pahalı olacak. Spotify Hi-Fi için kullanıcılar ekstra 5 dolar daha ödemek zorunda. Muhtemelen bu fiyat ülkemizde +5 TL olarak biçimlenecektir.

CD kalitesinde yayın yapacak olan Spotify, hem yeni rakibi olmaya çalışan Apple Music'e hem de aynı segmentte yarışacağı Tidal'a çok ağır darbe indirecek.