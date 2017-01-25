Spotify Premium üyelik fiyatlarına zam geldi!

Müzik tutkunlarının severek kullandığı çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, yükselen kurdan etkinlendiği için bunu fiyatlarına yansıtmaya karar aldı. Reklamsız, dilediğiniz şarkıyı yüksek kalitede dinleme ve çevrimdışı dinleme seçenekleri sunan Spotify Premium üyeliğine aylık 9,99 TL sahip olabiliyordunuz.

Yeni Spotify Premium fiyatları!

Ancak Spotify, müşterilerine gönderdiği mail ile bu fiyatlarını güncelledi. Aylık 9,99 TL olan üyelik 1 Şubat tarihinden itibaren 13,99 TL olacak. Aile üyeliği olan 14,99 TL fiyat ise 19,99 TL'ye yükselecek. Ancak bu yeni fiyatlar 1 Şubat tarihinden sonra Premium kullananlar için geçerli olacak.

Eğer hali hazırda Spotify Premium üyeliğiniz varsa 30 Nisan'a kadar 9,99 TL ödeyeceksiniz. Nisan ayından sonra da zamlı fiyatlar ile Spotify Premium üyeliği satın alabileceksiniz.

Bu zammın çok kısa süre içerisinde Apple Music'e de gelmesi bekleniyor.