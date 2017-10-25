Spotify'dan Stranger Things sürprizi!

Stranger Things furyası hız kesmeden devam ediyor. 27 Ekim'de 2. sezonu ile karşımıza çıkacak olan Stranger Things için şimdi de Spotify'dan bir sürpriz geldi. Star Wars'un 7. filmi zamanında şarkı durum çubuğunu ışın kılıcı ile değiştiren Spotify, şimdide Stranger Things için Easter Egg tadında bir sürpriz hazırladı.

Spotify'da Stranger Things 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) albümünü dinlerken, mouse'u hareket ettirmezseniz bir süre sonra Spotify'ın görünümü, Stranger Things tarzında değişiyor. Ancak bu değişiklik mouse'u hareket ettirmeniz ile maalesef ki yok oluyor.

Spotify'ın Stranger Things temasını kullanmak için Windows ve macOS'te en son sürümün yüklü olması gerekiyor.