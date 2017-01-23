Star Wars 8'in adı açıklandı!

Star Wars serisinin sekizinci filminin adı açıklandı. İşte Star Wars 8'in resmi adı!

23/01/2017 20:50

Yönetmen Rian Johnson, filmin, Luke Skywalker'ın başından geçenlere odaklanacağını söyledi. Kayboluşundan bu yana Luke'un ne yaptığı, Johnson'ın söylediğine göre filmin ana konusu olacak.

Johnson, Dürüst ve gerçek hissettiğini umduğum bir yaklaşımla yaklaşıyorum ve Star Wars severler için ilginç ve mantıklı bir film olacak. dedi. 

Last Jedi, Star Wars: The Force Awakens'da yaşanan olaylardan sonrasını anlatacak ve Rey, Luke'la Ahch-To'yu aramaya başlayacak.

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Ahch-To'nun ilk Jedi Tapınağı olduğu ortaya çıkacak. Gezegenden bu filmle beraber Star Wars evreninde ilk kez bahsediliyor. Hakkında çok az şey bilinen yeni film hakkında ilerleyen günlerde yeni bilgiler almayı umuyoruz.

Star Wars: Last Jedi 15 Aralık'ta vizyona girecek!

    Yazar: Berk İşçimen

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