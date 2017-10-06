Star Wars Battlefront 2 açık betası bugün başlıyor!

17 Kasım 2017’de de serinin ikinci oyunu piyasaya çıkacak. Çalışmalarını bitirmek üzere olan DICE, son hazırlıklarını yapıyor.

06/10/2017 17:00

Playstation resmi blogu üzerinden yapılan açıklamada, Battlefront serisinin ikinci oyununun 6-9 Ekim tarihleri arasında oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular tarafından oynanabileceği duyuruldu. Küçük bir haritada ve sınırlı oyun modları ile ile denenebilecek oyun, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında çıkış yapacak.

Betayı oynamak isteyen oyuncular, Windows’ta Origin hesaplarına giriş yaparak, PlayStation 4 ve Xbox One’da ise online mağazalarına giriş yaparak oyuna ulaşabilir. 17 Kasım tarihinde çıkış yapacak oyunun Microsoft Windows versiyonu şu anda 169 liraya ülkemizdeki yerel oyun mağazalarından satın alınabiliyor.

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Sony Playstation 4 ve Microsoft Xbox One versiyonlarıysa 200 liranın üzerinde. Çoklu oyuncu moduyla öne çıkan ve herkesin bu modda oynadığı oyun, haritaları, silahları ve karakterleriyle Star Wars dünyasından ögeleri içerisinde barındırıyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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