Star Wars: Battlefront 2'nin resmi sistem gereksimleri açıklandı!

Dünyanın en çok satan oyunu Star Wars: Battlefront 2 hakkındaki tüm detaylar ortaya çıktı.

10/11/2017 22:00

Dünyanın en popüler film serisi baz alındığında açık ara Star Wars serisini örnek gösterebiliriz. Elbette böyle bir sinema efsanesinin oyun dünyasında yer almaması büyük bir sürpriz olurdu.

Star Wars: Battlefront 2'nin sistem gereksinimleri hakkında onlarca dedikodu olmasına rağmen, yapımın sistem gereksinimleri nihayet "resmen" belli oldu.

1480054710_screenshot20161125at10.20.30.png14 Kasım 2017'de XBox One, Sony PS4 ve PC için satışa sunulacak oyunun "PC" gereksinimleri belli oldu.

Yapımın asgari sistem gereksinimleri:

İşlemci:  AMD FX-6350 or Intel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 and Windows 10

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit 

 

    Yazar: Barış Terun

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER