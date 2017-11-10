Star Wars: Battlefront 2'nin resmi sistem gereksimleri açıklandı!

Dünyanın en popüler film serisi baz alındığında açık ara Star Wars serisini örnek gösterebiliriz. Elbette böyle bir sinema efsanesinin oyun dünyasında yer almaması büyük bir sürpriz olurdu.

Star Wars: Battlefront 2'nin sistem gereksinimleri hakkında onlarca dedikodu olmasına rağmen, yapımın sistem gereksinimleri nihayet "resmen" belli oldu.

14 Kasım 2017'de XBox One, Sony PS4 ve PC için satışa sunulacak oyunun "PC" gereksinimleri belli oldu.

Yapımın asgari sistem gereksinimleri:

İşlemci: AMD FX-6350 or Intel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 and Windows 10

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit