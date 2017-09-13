Star Wars: Episode IX'un çıkışı ertelendi!

Dün Star Wars'un resmi sitesindeJJ Abrams'ın Episode IX'u yöneteceği ve yazacağı açıklanmıştı. Bugün bir haber daha geldi ve film 7 ay ertelendi. Mayıs 2019'da çıkış yapması beklenen film, 20 Aralık 2019'da vizyona girecek. JJ Abrams, Star Wars: The Force Awakens'ı da yönetmişti.

Jurassic World'ün yönetmeni Colin Trevorrow'un geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde filmi bırakmasından sonra alınan karar üzerine JJ Abrams'ın en uygun aday olacağı düşünüldü. Aynı zamanda filmin yazarı da olacak olan JJ Abrams, Justice League ve Batman v Superman: Dawn of Justice'ın yazarı olan Chris Terrio ile birlikte çalışacak.

Eski yönetmen ile birlikte çalışan Chris Terrio, yapılan değişikliklerden sonra senaryonun tekrar yazılması gerektiğini söyledi. Sıradaki Star Wars filmi The Last Jedi olacak. Aralık ayında çıkacak Star Wars filminden sonra sıradaki film 2018 Mayıs'da çıkması beklenen Han Solo filmi olacak.