Star Wars: Force Arena oyunu yayınlandı

Netmarble Games ile Lucasfilm arasındaki iş birliğinin sonucu olanStar Wars:Force Arena, bugün 154 ülkede resmi olarak çıktı. iPhone ile iPad için App Store üzerinden, Android cihazlar için ise Google Play üzerinden indirilebilecek olan Star Wars:Force Arena‘da oyuncular, ikonikStar Wars karakterlerinden oluşturdukları güçlü bir takımla tüm dünyadan arkadaşlarına karşı veya onlarla birlikte gerçek zamanlı PvP savaşlarına katılabilecekler.

Star Wars: Force Arena ‘da 60’ı çok sevilen Star Wars karakterleri olmak üzere, 80’den fazla oyun kartı bulunuyor. Eşleştikleri kendilerine özel birimleriyle güçlü ikili kombinasyonlar oluşturabileceğiniz kartların arasında, serinin yeni filmi Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi‘nden yeni yüzler de bulunuyor.

Oyundaki küresel sıralama sistemi, savaşarak topladıkları puanlara göre oyuncuları 7 kategoriye ayırıyor. Yüksek skor elde eden oyuncular, iki haftada bir olmak üzere güçlü kart paketleriyle ödüllendirilecek ve puan ne kadar yüksekse, oyuncular o kadar efsanevi kartlar kazanacak! Maksimum 50 oyuncuya kadar güçlü takımlar kurup oyun içinde arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlayan bir İttifak sistemi de 3. seviyeye ulaşıldığında açılıyor. Oyuncular galibiyet ödüllerini paylaşmak için ittifaklarındaki diğer üyelerle Dostluk Maçı veya Normal Karşılaşma yapabilecekler.

Oyunun tüm dünyada resmi olarak çıkışının şerefine Netmarble, 12 Ocak’taki çıkış tarihinden 25 Ocak 2017’ye kadar sürecek olan bir giriş etkinliği düzenliyor. Etkinlik süresince her gün giriş yapan oyuncular, Büyük Moff Tarkin komutan kartı, kristal (oyun içi para birimi), komutan kartları ve destelerini güçlendirecek altın kart paketleri kazanacak. Bu heyecan verici etkinlik sırasında ayrıca hediye kart paketlerinin açılış süresini kısaltan Özel Doping paketleri de dağıtılacak. Oyunu tekrar oynamaya başlayan oyuncular yeni içerik, karakter ve birimler sunan düzenli güncellemeler bulabilecekler.

Oyunun öne çıkan özellikleri:

Gerçek zamanlı 1’e 1 veya 2’ye 2 arena karşılaşmalarında, dünyanın dört bir yanından oyuncularla güçlerinizi birleştirerek SAVAŞIN.

Aralarında Darth Vader ve Han Solo ile, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’nden Jyn Erso gibi favorilerin de bulunduğu 80’in üzerinde ikonik Star Wars karakter ve biriminden oluşan bir takımı YÖNETİN.

Savaş gücünü arttıran güçlü karakter çiftlerinden destek alan ideal Asi veya İmparatorluk birliğinizi oluşturmak için komutan ve destek kartlarını güçlendirerek TOPLAYIN.

Etkinliklere katılarak hediyeler, özel karakterler ve bonus eşyalar kazanmak için SAVAŞIN.

Star Wars: Force Arena, iTunes Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir!

App Store: http://buff.ac/4cWU

Google Play: http://buff.ac/4cWT