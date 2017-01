Star Wars sevenlere 2017'de ilk güzel haber!

1977 yılında vizyona giren serinin filmi A New Hope, 2017 ile beraber 40. yılını kutlayacak. LucasFilm, bunun şerefine ilk filmin 4K çözünürlüğünde satışa sunulacağını açıkladı. 1080p kalitesiyle raflarda bulunan film, bu sayede UHD kalitesine geçmiş olacak.

Rogue One filminin yönetmeni Gareth Edwards, verdiği bir röportaj esnasında Star Wars: A New Hope filminin 4K çözünürlüğünde yeniden düzenlendiğini belirtti. Ortaya çıkan sonucun oldukça kaliteli olduğunun altına çizen yönetmen, 4K versiyonunun hayranları adeta bir çocuğa çevireceğini de ekledi.

Şu an satışta bulunan 1080p kalitesindeki A New Hope, çok kaliteli. Çoğu hayran filmlerin çözünürlük kalitesinden memnun olsa da bazı efektlerin değişmesi hoş karşılanmamakta. Ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Her ne kadar ilk filmin 4K kalitesinde tekrardan raflardaki yerini alacağı açıklanmış olsa da bir çıkış tarihi bilgisi verilmedi. Umarız en yakın zamanda satışa sunulur.