Star Wars: The Last Jedi filminin fragmanı yayınlandı! Star Wars efsanesinin sekizinci filmi olan Last Jedi'ın fragmanı yayınlandı!

Teknoloji Sinema Star Wars: The Last Jedi filminin fragmanı yayınlandı! 10/10/2017 10:15 Star Wars: The Last Jedi'ın fragmanı aylarca süren bekleyişten sonra sonunda dün gece Türkiye saatiyle 5 sularında yayınlandı! Lucasfilm nihayet Nisan ayında bir teaserdan sonra efsanevi uzay destanının sekizinci filminin fragmanını yayınladı. Bu fragman daha çok Rey, Finn ve Luke Skywalker üzerinden ilerliyor olsa da diğer karakterleri de görmek mümkün. Rian Johnson'ın yönettiği, 8. Bölüm, JJ Abrams'ın Aralık 2015'te yayımlanan The Force Awakens adlı serinin 7. filminin hikayesini devam ettiriyor. Film, Aralık 2016'da ölen Carrie Fisher'ın canlandırdığı sevilen karakter General Leia Organa'nın da seride son görünüşü olacak. Star Wars: The Last Jedi, 14 Aralık 2017'de tüm dünya sinemalarında vizyona girecek. Biletleri şimdiden satışa çıktı.