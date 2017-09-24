Star Wars: The Last Jedi tamamlandı!

Star Wars hayranlarının uzun bir süredir beklediği, serinin sekizinci filmi olacak olan Star Wars: The Last Jedi filmi tamamlandı. Bu duyuruyu Instagram hesabı üzerinden yapan yönetmen Rian Johnson, filmin tamamen tamamlandığını belirtti.
Filmin tamamlanması, ortalıkta dolaşan 9 Ekim'de gelebilecek olan fragman dedikodularını da güçlendiriyor. Filmin galasına bir aydan fazla varken biten filmin oyuncuları ise yapılacak olan reklam çalışmaları için hazırlanıyor. Lucasfilm'in onlarca farklı şehirde gerçekleşecek olan çalışmaları oyuncular için uzun bir yolculuk anlamına geliyor.
Star Wars'un 2015'de vizyona giren filmi The Force Awakens'ın bittiği sahneden direkt olarak başlayacak olan film, 15 Aralık'da vizyona girecek.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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