Startup Turkey Challenge 2017 kazananları belli oldu!

Dünya genelinde 500 katılımcı, 150'den fazla yatırımcı ve 100'ü aşkın girişimcinin katılımı ile Antalya'da gerçekleştirilen 9. Startup Turkey Konferansı'nda ‘Startup Turkey Challenge 2017'de finale kalan 15 girişim arasından kazanan 3 girişim belli oldu. Üçüncülük ödülünü Buy Buddy alırken, ikinci Taşeron Bankası, birinci ise Tespack oldu.



Türkiye'nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum tarafından dokuzuncusu düzenlenen Startup Turkey etkinliğinde; Abraaj Capital'in Yönetici Direktörü Omar A. Syed, Blackbox Kurucusu ve CEO'su Fadi Bishara, MENA Innovation'dan Yousef M. Hamidaddin ve ABC Accelerator Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Burton'dan oluşan jüri önünde 15 girişimci, girişimleri ile ilgili sunumlar yaptı. Girişimciler, sunumların ardından jürinin girişimleri ile ilgili sorularını da yanıtladı. 15 sunumun tamamlanması ardından değerlendirmede bulunan jüri Tespack, Taşeron Bankası ve Buy Buddy girişimlerini en iyi girişimler olacak seçti.



Üçüncülük ödülünü kazanan Buy Buddy, giyim mağazalarında müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş yapmalarını sağlayan, aynı zamanda da bir ürün güvenlik cihazı olarak çalışarak, ürünlerin çalınmasını engelleyen bir IOT cihazı ve mobil uygulama olarak hizmet veriyor.





İkincilik ödülünü kazanan Taşeron Bankası, Devletler tarafından ihale edilmiş projeleri alan müteahhitler için taşeron ekip ve taşeron firma bulabilmelerini sağlayan bir platform olarak çalışıyor. Taşeron Bankası sisteminde şu anda 15,820 taşeron ve 2100'den fazla müteahhit firma bulunuyor.



Akıllı kıyafetler ile kullanıcılarına hareket halinde mobil enerji yaratımı sağlayan Tespack ise Startup Turkey Challenge'da birincilik ödülünün sahibi oldu. Son teknoloji ve bağlanırlık özelliklerini özel tasarımıyla birleştiren Tespack, teknolojileri akıllı kıyafetlerin en büyük sorunları olan pil ömrü ve bağlanırlık sorunlarını çözmektedir. 200,000'den fazla ürün satmış olan Tespack'ın müşterileri arasında özel şirketlerin yanında Birleşmiş Milletler ve silahlı kuvvetler de bulunmaktadır.



Startup Turkey Challenge 2017 ile ilgili açıklamada bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir şunları söyledi: “Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Startup Turkey 2017'yi Startup Challenge 2017 ile tamamladık. Değerli jüriler ve katılımcıların oylarıyla seçilen ve bu senenin kazanını olan üç girişimin yanında finale kalan diğer on iki girişim yatırımcı görüşmelerine şimdiden başladı. Her yıl büyüyen Startup Turkey etkinliği önümüzdeki yıllarda da bölgenin ve dünyanın sayılı girişimcilik etkinliklerinden biri olmaya devam edecek.