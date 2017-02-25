Startup Turkey Challenge 2017’de finale kalan girişimler açıklandı

Dünya genelinde 500 katılımcı, 150'den fazla yatırımcı ve 100'ü aşkın girişimcinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilen 9. Startup Turkey Konferansı’nda ‘Startup Turkey Challenge 2017’de finale kalan 15 girişim belli oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir şunları söyledi: “Etohum olarak bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Startup Turkey yine çok verimli ve bölge için çok önemli bir etkinlik oldu. Dünyanın farklı noktalarından gelen birçok girişimci iş fikirlerini dünyanın farklı yerlerinden gelen yatırımcılara sunma imkanı yakaladılar. Seçilen 15 girişimle gerçekleştirilecek Startup Turkey Challenge 2017 finali büyük bir heyecana sahne olacak” dedi.

Değerlendirme sonrasında Startup Challenge’da finale kalan girişimler şu şekilde:

3Z

3Z uyku apnesi tedavisinde kullanılabilecek, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen, hastanın yüzünü kaplamadığından dolayı rahatsızlık vermeyen, ses çıkarmayan, taşınabilir, yenilikçi bir ağıziçi aparat üretimini hedeflemektedir. Henüz geliştirme aşamasında olan 3Z'nin testleri yüksek tedavi başarı oranıyla devam etmektedir.

Bilemezsin

Bilemezsin, kullanıcıların hava durumundan magazine her şeyin üzerine bahis yapabilecekleri sosyal bahis platformudur. Bilemezsin’de kullanıcılar dijital puanlarıyla gündemdek ikonuları tahmin etmek için bahse girebilir veya gündemi takip edebilir. Bilemezsin'in şu anda 14 bin'den fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Buy Buddy

Buy Buddy giyim mağazalarında müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş yapmalarını sağalayan, aynı zamanda da bir ürün güvenlik cihazı olarak çalışarak, ürünlerin çalınmasını engelleyen bir IOT cihazı ve mobil uygulamadır. Buy Buddy Türkiye'de 1 mağazada 10,000 ürün ile pilot aşaması için anlaştı.

Educain

EduCain, öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getiren sosyal ağ uygulamasıdır. Educain'de öğrenciler soruların fotoğraflarını çekip sisteme gönderir ve bu sorular ilgili öğretmenlerin sistemine düşer. Öğretmenlerin çektiği çözüm videoları sürekli olarak kayıtta tutulur. Educain'in şu anda 35,000 den fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Gymanya

Gymanya, kullanıcıların her zaman ve her yerde, spor ekipmanına ihtiyaç duymadan, belirlenen hedeflere göre antrenmanını yapabilmelerini sağlar. HD video antrenmanları, online spor salonu ve 10 haftalık beslenme programı ile Gymanya kullanıcıları spor yapmanın yanı sıra hedeflerine daha hızlı ulaşabilir. Gymanya'nın 15,500'den fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Innovera Labs

Innovera Labs'in geliştirdiği A.T.A.R., modern zamanın değişen saldırılarına karşı siber güvenliği geliştiren bir teknolojidir. A.T.A.R. müşterilerin tanımladığı senaryolara göre siber saldırı belirteçlerine dinamik bir şekilde cevap verir. A.T.A.R'ı şu anda 4 kurum kullanmaktadır.

Lucy

Lucy Survey, Facebook, SMS gibi mesajlaşma uygulamalarından kısa ve otomatik konuşma dizileriyle müşteri geri bildirimlerini toplayarak müşteri deneyimi yönetimini yeniden tanımlar. Müşteriler Lucy ile iletişim kurduklarında, Lucy Survey işletmelere harekete geçilebilir içgörüler ve müşterileriyle birebir bağlanma olanağı sağlayarak müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler sunar ve tekrar ziyaret etmelerini teşvik eder. Şu anda 2 müşterisi olan Lucy'de 280'den fazla geri bildirim tamamlandı.

MyDutyFree

MyDutyFree indirimli duty free alışverişine odaklanan dünya çapındaki ilk uygulamadır. MyDutyFree mağazalar için tüm içeriği hazırlar, entegrasyon süreçlerini uygular, müşteri kazandırır ve kullanılan zaman ve eforu azaltmalarına yardımcı olur. MyDutyFree ayda 300'den fazla sipariş almaktadır.

MyTrustedWill

MyTrustedWill kullanıcılarının ölümünden sonra bile sevdikleriyle iletişim halinde kalmasını sağlar. MyTrustedWill ile mesajlar, telefon çağrıları, ses, videolar, belgeler ve hediyeler aracılığıyla kullanıcılar sevdikleriyle irtibat kurabilir. Şu anda MyTrustedWill'in 2300'den fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Ofisim.com

Ofisim bulut tabanlı iş uygulamalarını geliştiren ve dağıtan bir teknoloji platformudur. Geliştirme uzmanlarının sadece birkaç gün içerisinde kod yazmadan uygulama yaratmalarını ve uygulamalarını Ofisim Pazaryeri'nde yayınlamalarını sağlar. Ofisim'in şu anda 3000 müşterisi ve geliştirdiği 20 uygulama bulunmaktadır.

Pepapp

Pepapp iOS ve Android kullanıcıları için dijital kadın asistan uygulamasıdır.

Pepapp regl periyodlarını takip eder, ovülasyon periyodları hakında bilgi verir, kullanıcıları eğlenceli tavsiyelerle mutlu eder. Pepapp şu anda 650 bin kullanıcıya hizmet sunuyor.

SmartMimic

Smart Mimic kullanıcıların yanını taşıyabileceğie kendi oluşturduğu profiller doğrultusunda kullanabileceği bir güvenlik platformudur. Ufak kutular şeklindeki cihazlar kablosuz teknoloji ile birbirleriyle iletişim kurabilir. Cihazların içinde telefonla kontrol edilebilen hareket sensörleri, alarm sistemi, RGB fener ve mıknatıs bulunmaktadır. SmartMimic sigorta şirketleri ile 500,000 ürün satışı için anlaştı.

Spinal

Spinal'in geliştirdiği Lia, kullanıcıların duruşlarını düzenlerken özgüvenlerini arttırıp sağlık sorunlarını önler. Lia deriye bağlanarak kesin sonuçları verirken kıyafetlerin altından belli olmaz. Lia mobil uygulama ile kullanıcıyla iletişim kurar, duruşunu dikleştirmesini hatırlatırken omuzlarını düzgünleştirmesine de yardımcı olur. Henüz 30 kullanıcı ile test edilen Lia 2 haftada olumlu sonuç gösteriyor.

Taşeron Bankası

Taşeron Bankası, Devletler tarafından ihale edilmiş projeleri alan müteahhitler için taşeron ekip ve taşeron firma bulabilmelerini sağlayan bir platformdur. Taşeron Bankası sisteminde şu anda 15,820 taşeron ve 2100'den fazla müteahhit firma bulunmakadır.

Tespack

Tespack, akıllı kıyafetler ile kullanıcılarına hareket halinde mobil enerji yaratımı sağlar. Son teknoloji ve bağlanırlık özelliklerini premium tasarımıyla birleştiren Tespack teknolojileri akıllı kıyafetlerin en büyük sorunları olan pil ömrü ve bağlanırlık problemlerini çözmektedir. 200,000'den fazla ürün satmış olan Tespack'ın müşterileri arasında özel şirketlerin yanında Birleşmiş Milletler ve silahlı kuvvetler de bulunmaktadır.