Steam 2017 yılbaşı indirimi geliyor!

Steam'in her yıl düzenli olarak yaptığı kış indirimi yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve 2 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek!

21/12/2016 19:00

Geçtiğimiz bir kaç ayda Steam'de Black Friday, Sonbahar, Cadılar Bayramı gibi bir çok indirim oldu. Ve her zaman olduğu gibi çoğumuz bilgisayarına dahi yüklemeyeceği oyunlarla kütüphanesini doldurdu.

Ancak Yılbaşı İndirimi diğer bütün indirimlere kıyasla daha çok oyuna sahip olacak. Umuyoruz ki bu yıl çıkan oyunların hepsi büyük indirimler alır ve biz de hepsini kütüphanemize ekleriz!

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Steam yıllar içinde sistemini değiştirdi. Bize yıl içerisinde daha çok indirim dönemi ve daha yüksek yüzdeler sundu. Benzer oyunlar benzer indirimler aldı ve herkes bu indirim günlerini iple çeker oldu.

Şu anlık yarın başlayacak indirimlerde hangi oyunun % kaç indirim alacağı belli değil ama çok ciddi oranlar olması bekleniyor. Yaklaşık 24 saat içersinde bunu  kesin olarak öğreneceğiz. Şimdilik tek yapmamız gereken sabırla beklemek.

 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

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    • Steam 2017 yılbaşı indirimi geliyor!

      hayırlısı be gülüm

      Misafir Bugün 03:31 Perşembe (0) (0)
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    • Steam 2017 yılbaşı indirimi geliyor!

      Saat kacta

      Misafir Dün 19:13 Çarşamba (0) (0)
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