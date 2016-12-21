Steam 2017 yılbaşı indirimi geliyor!

Geçtiğimiz bir kaç ayda Steam'de Black Friday, Sonbahar, Cadılar Bayramı gibi bir çok indirim oldu. Ve her zaman olduğu gibi çoğumuz bilgisayarına dahi yüklemeyeceği oyunlarla kütüphanesini doldurdu.

Ancak Yılbaşı İndirimi diğer bütün indirimlere kıyasla daha çok oyuna sahip olacak. Umuyoruz ki bu yıl çıkan oyunların hepsi büyük indirimler alır ve biz de hepsini kütüphanemize ekleriz!

Steam yıllar içinde sistemini değiştirdi. Bize yıl içerisinde daha çok indirim dönemi ve daha yüksek yüzdeler sundu. Benzer oyunlar benzer indirimler aldı ve herkes bu indirim günlerini iple çeker oldu.

Şu anlık yarın başlayacak indirimlerde hangi oyunun % kaç indirim alacağı belli değil ama çok ciddi oranlar olması bekleniyor. Yaklaşık 24 saat içersinde bunu kesin olarak öğreneceğiz. Şimdilik tek yapmamız gereken sabırla beklemek.