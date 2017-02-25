Steam fiyatlarına vergi ekliyor!

İlk olarak Avustralyalı Steam kullanıcılarına olacağı düşünülen vergi görünüşe göre sadece onlarla sınırlı kalmayacak, bir habere göre Valve tarafından oyun geliştiricilerine yollanan bir e-posta, Steam’in daha fazla ülkeye vergi getireceğini doğruluyor. Şu an için kesinleşen ülkelerin tam listesi şu şekilde:

Mart:

İsviçre %8

Japonya %8

Güney Kore %10

Güney Afrika %14

Yeni Zelanda %15

Hindistan %15

İzlanda %24

Nisan:

Sırbistan %20

Mayıs:

Tayvan %5

Temmuz:

Avustralya %10

Verginin sepette sonradan değil, mağaza fiyatına ekleneceği belirtildi. Valve cephesinin neden böyle bir uygulamaya geçtiği bilinmiyor ancak Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz günlerde başlattığı soruşturmanın bunda etkili olmuş olması ve diğer ülkelerin kanunlarıyla ters düşmemek adına bu karara varmış olabilecekleri yüksek bir ihtimal.

Başka bir habere göreyse Valve, 2017-2018 yılları içinde bu vergi uygulamasını kanunlara bağlı olarak diğer ülkelere de getireceğini açıklamış. Hangi ülkeler olduğu belli değil.