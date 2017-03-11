Steam incelemelerde yeniliğe gidiyor!

En büyük dijital oyun platformu Steam, radikal bir kararla oyun incelemelerinde büyük bir değişiklik yaptı. Bundan sonra oyun incelemelerinde, oyunu sadece Steam'den satın alanların yorumları görülecek. Bu durumun sebebi ise geliştiricilerin, oyunlarının puanlarının artması için kod hediye etmesi ve oyunu oynayan kişinin de bunun karşılığında oyunun puanını yükseltecek yönde yorumlar yapması.

Bir nevi PR denebilir, ancak tabiki yorumlar hep gerçeği yansıtmayabilir. Valve de bu durumun önüne geçmek amacıyla oyununu Steam harici yerlerden satın alan veya hediye alan kişilerin yorumlarına yer verilmeyecek. Bu kişilerin oyun değerlendirmelerine etkisi olmayacak.

Bu doğru bir karar mı? tartışılır. Sonuçta bu PR çalışmalarına herkes dahil değil ve dışarıdan oyun kodu alan birisi oyun hakkında gerçek düşüncelerini yazabilir. Bu durum biraz da Steam'in kendi değerini artırmak istemesiyle ilgili olabilir. Uygulamadan Free to Play oyunlar etkilenmeyecek.