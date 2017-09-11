Steam, Malezya'da yasaklandı!

Steam üzerinden satın alıp oynayabildiğiniz ve Buda, Anubis, Amaterasu ve Hz. İsa gibi dini figür ve tanrıları dövüştüren Fight Of Gods oyunu yüzünden Malezya'da Steam marketi tamamıyla yasaklandı. Malezya çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir bölge olmasına rağmen oyun hiç bir şekilde Hz. Muhammed'i resmetmiyor veya barındırmıyor.

Oyunun yapımcıları Malezya hükümeti'nin kendileri ile hiç iletişim kurmadığını, bu yüzden yasaklandığını bile haberlerden öğrendiklerini belirtmişler. Oyunun Malezya hükümetince yasaklanması Dünya genelinde çok tartışmaya sebep oldu.

Ancak Malezya oyuna ulaşımı yasaklamaya çalışma sebeplerinin, Malezya sınırları içerisinde bir çok farklı dinden insanların yaşadığını ve bu dinlere duydukları saygıdan dolayı oyunun kendi ülkelerinde satılmasına izin vermeyecekleri yönünde açıklama yaptı.

Tek başına oyunun engellenmesi yerine Steam'in engellenmesinin sebebi ise, her ne kadar oyunun satışını durdurabilseler dahil, oyunu satın almış olanların Steam üzerinden oyuna erişebilmeye devam edebilmesi olarak gösterilmiş. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz!