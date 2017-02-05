Steam oyunları zamlanabilir!

Türkiye için bölge kilidi uygulayan Steam, Avrupa Komisyonu'nun incelemesi sonucu olumsuz bir karar çıkarsa kilidi kaldırabilir. Böylece sabit fiyat kuru uygulanan Türkiye'de oyun fiyatları iki katına kadar artabilir.
Birkaç yıl önce, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Interactive, Koch Media ile anlaşma yapan Steam, Türkiye dahil bazı ülkelerde bölge kilidi uygulamıştı. Bu uygulamayla birlikte euro ve dolar kuru sabitlenerek, fiyatların kur ne kadar yükselirse yükselsin aynı kalması sağlanmıştı. Ancak Türkiye'de alınan oyun sadece Türkiye'de oynanabiliyor başka bir ülkeden giriş yapmak isterseniz fark ödemeniz gerekiyordu.
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