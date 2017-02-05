Steam oyunları zamlanabilir!

Türkiye için bölge kilidi uygulayan Steam, Avrupa Komisyonu'nun incelemesi sonucu olumsuz bir karar çıkarsa kilidi kaldırabilir. Böylece sabit fiyat kuru uygulanan Türkiye'de oyun fiyatları iki katına kadar artabilir.

Birkaç yıl önce, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Interactive, Koch Media ile anlaşma yapan Steam, Türkiye dahil bazı ülkelerde bölge kilidi uygulamıştı. Bu uygulamayla birlikte euro ve dolar kuru sabitlenerek, fiyatların kur ne kadar yükselirse yükselsin aynı kalması sağlanmıştı. Ancak Türkiye'de alınan oyun sadece Türkiye'de oynanabiliyor başka bir ülkeden giriş yapmak isterseniz fark ödemeniz gerekiyordu.

3 yıl kadar önce getirilen bu sistem Avrupa Komisyonu'nun incelemesine takıldı. Steam'in bölgelere özel olarak uyguladığı fiyat politikasından dolayı rahatsız olan ve konuyla alakalı araştırma başlatan komisyon, uygulamayı uygunsuz bulursa düzeltmeye gidilecek. Böylece ülkemizde 1.8 TL olarak uygulanan sabit kur artacak. Şuan dolar kuru 3.7 TL seviyesinde. Eğer bölge kilidi kaldırılır ve fiyatlar güncel kurdan değerlendirmeye alınırsa, Steam'de bulunan oyunların fiyatı Türkiye'de iki katına çıkabilir ve biz oyuncuları zor günler bekliyor olabilir.