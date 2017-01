Steam'de 2016'da en çok satan 100 oyun!

Platin : En çok satan 12 oyun

2016 yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz 2016 yılında bir çok oyun çıktı ve çoğubüyük indirimler aldı. Kış indirimi bitinceen çok satan oyunlardan bir liste oluşturdu ve bu liste dört kategoriye ayrıldı. İşte 2016 yılında Steam üzerinde en çok satan oyunların listesi.

Rocket League

Fallout 4

XCOM 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Total War: Warhammer

CS: GO

Tom Clancy’s The Division

DOTA 2

No Man’s Sky

Dark Souls III

Grand Theft Auto V

Civilization VI