Steam'de 2016'da en çok satan 100 oyun!

Platin: En çok satan 12 oyun
Rocket League
Fallout 4
XCOM 2
The Witcher 3: Wild Hunt
Total War: Warhammer
CS: GO
Tom Clancy’s The Division
DOTA 2
No Man’s Sky
Dark Souls III
Grand Theft Auto V
Civilization VI
Rocket League
Fallout 4
XCOM 2
The Witcher 3: Wild Hunt
Total War: Warhammer
CS: GO
Tom Clancy’s The Division
DOTA 2
No Man’s Sky
Dark Souls III
Grand Theft Auto V
Civilization VI
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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