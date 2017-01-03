Steam'de 2016'da en çok satan 100 oyun!

Steam kış indirimi dün akşam bitti ve biz de Steam'in 2016'da en çok sattığı 100 oyunu listeledik!

03/01/2017 15:30
2016 yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz 2016 yılında bir çok oyun çıktı ve çoğu Steam Kış İndiriminde büyük indirimler aldı. Kış indirimi bitince Steam en çok satan oyunlardan bir liste oluşturdu ve bu liste dört kategoriye ayrıldı. İşte 2016 yılında Steam üzerinde en çok satan oyunların listesi.

Platin: En çok satan 12 oyun

Rocket League
Fallout 4
XCOM 2
The Witcher 3: Wild Hunt
Total War: Warhammer
CS: GO
Tom Clancy’s The Division
DOTA 2
No Man’s Sky
Dark Souls III
Grand Theft Auto V
Civilization VI

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    Yazar: Berk İşçimen

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