Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları!

Steam dünyanın en büyük ve lider oyun platformu. Hergün milyonlarca kişi saatlerini bu platformda harcıyor ve cüzdanlarını Steam'de boşaltıyor. İşte bu hafta Steam'de en çok satan oyunları sizler için listeledik!
Rocket League
Steam dünyanın en büyük ve lider oyun platformu. Hergün milyonlarca kişi saatlerini bu platformda harcıyor ve cüzdanlarını Steam'de boşaltıyor. İşte bu hafta Steam'de en çok satan oyunları sizler için listeledik!
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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