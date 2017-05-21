Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam'de bu haftanın en çok satan oyunları belli oldu.

Yazar: Berk İşçimen

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