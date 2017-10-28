Steve Jobs imzalı dergi rekor fiyata satıldı

Steve Jobsun imzası ve resminin olduğu Newsweek dergisi açık arttırmaya çıkartıldı. 24 Ekim 1988 tarihli kapakta 33 yaşındaki Steve Jobs'un resmi yer aldı. Başlık: "Bay Chips, Steve Jobs, Bilgisayarlarda" oldu. Dergi kapak hikayesi Jobs'un ilk NeXT Bilgisayarının tanıtımıyla ilgiliydi. Kapağın üstündeki Jobs resminin yanı sıra, derginin bu özel kopyası çok nadir ve değerli bir şey içeriyordu: Steve Jobs'un imzası.

Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bu Newsweek dergisi, açık artırmada 50.587.60 dolara satıldı.

Dergiyi 1.000 dolarlık ilk teklif veren yazılım firması Lotus Development Corp'un eski kıdemli yöneticilerinden Denys Williams oldu. NeXT bilgisayarın tanıtımına katıldı ve Jobs'a yaklaşarak dergiyi imzalamasını istedi. İlk önce "İmzalamıyorum" diyerek reddetti ancak, Williams sonunda Jobs'u ikna etti ve dergi kapağını "Ben imalat seviyorum" yazısıyla imzaladı. Seviyorum kelimesinin altını çizdi.

Dediğimiz gibi, dergi için ilk teklif 1000 dolardı. Ancak, açık arttırma 50.587.60 dolar ile sonuçlandı.