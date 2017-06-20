Steve Jobs, iPhone'da o özelliğin olmasını istemiş!

Tasarımı ile zamanında telefon pazarına yeni bir soluk getiren iPhone, karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve kullanıcılara düzgün bir deneyim sunmak için aynı Mac'te uyguladığı taktiği uygulamış ve tek bir tuşa yer vermişti.

Günümüzde hala ana ekran tuşundan başka gereksiz tuşlara yer vermeyen ve ana ekran tuşunu fonksiyonel bir şekilde kullanan iPhone, Steve Jobs'a kalsa çok farklı olacakmış.

Brian Merchant'ın yazdığı One Device isimli kitapta iPhone'un bugüne kadar hiç bilinmeyen yanları ortaya çıktı. Bu kitapta Steve Jobs'ın iPhone'da iki tane tuş kullanılmasını istediği ifadeleri yer alıyor.

İkinci bir tuş iPhone'da yer alsaydı, bu geri fonksiyonunu görecekti. Ancak CEO olmasına rağmen Steve Jobs'ın görüşü red edildi ve günümüzdeki iPhone modellerinde bile hala tek bir ana ekran tuşuna yer veriliyor.