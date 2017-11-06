Stranger Things 2.sezonda akıllara durgunluk veren reyting değerleri!

Stranger Things'in 2.sezonunun ilk bölümü, Nielsen'in ölçüm değerlerine göre House Cards'ın son sezonunun tüm bölümlerinin kombinasyonundan fazla izleyiciye ulaştı. Stranger Things'in 2.sezonunun ilk bölümü TV platformunda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 15.8 milyon adet kişiyle buluştu.

Bu sayı, House of Cards'ın son sezondaki bölümlerinin toplam izleyici sayısından 3 kat fazla. Stranger Things'in diğer TV canavarları ile karşılaştıralım: Game of Thrones'un 7.sezonunun ilk bölümü 17 milyon izleyici ile buluşurken, Walking Dead 15 milyon civarındaki izleyici ekrana kilitllemişti.

Bilindiği üzere Netflix, Stranger Things'in ikinci sezonunun tüm bölümlerini internette bir gün içinde yayınlamıştı.

Yine fazlasıyla ilginç bir gelişme var: Yapımcı şirket Netflix, Nielsen değerlerinin gerçekliği tüm açıklığıyla yansıttığını düşünmüyor. İnternet temelli yayınları baz aldığımızda, bu rakamın aşılmış olabileceğini bile söyleyebiliriz. Her halükarda Netflix'in aklından geçenleri bilemiyoruz. Emin olduğumuz tek şey yapımın ikinci sezonunun izleyicilerin ezici çoğunluğundan tam not aldığı.