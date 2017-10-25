Stranger Things, Barış Manço ile geri dönüyor!

Netflix'in orijinal dizi serisi Stranger Things, 27 Ekim tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Eleven ve arkadaşlarının limbo benzeri bir dünyadaki yaratıklara karşı olan macerası, Stranger Things 2. sezonu ile karşımızda olacak.

Türkiye'deki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de Stranger Things'in 2. sezonunda bir sürpriz yaptı.

Netflix Türkiye, Twitter üzerinden paylaştığı Stranger Things 2. sezon tanıtım fragmanında 7'den 70'e herkesin sevdiği büyük sanatçı Barış Manço'nun, Dönence isimli parçasına yer verdi.

Bir şarkı bir fragmana bu kadar uyar dediğimiz paylaşım, Twitter'ı kasıp kavurdu bile. Barış Manço'lu Stranger Things fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.