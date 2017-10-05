Stranger Things'in mobil oyunu yayınlandı!

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Netflix dizisi telefon oyunu oldu. İlk bölümünden izleyicileri kendine bağlayan ve dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesi yaratan Netflix dizisi Stranger Things için mobil oyun yayınlandı. İkinci sezon için gün sayan Stranger Things'ten akıllı telefon kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.

Stranger Things'in resmi oyunu Android ve iOS için yayınladı. 27 Ekim’de başlayacak ikinci sezon öncesi firma oyunun ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre oyun bizlere 10 saatin üzerinde bir deneyim sunacak. Eğer diziyi çok seviyor ve yeni bölümler için gün sayıyorsanız bu oyun size ilk sezonu hatırlatma oyunu olacak.

1980’lerde geçen dizide ise ilk sezonunda kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuk ve onlara yardım eden, doğaüstü güçlere sahip bir kızın başından geçen olaylar anlatılıyor.