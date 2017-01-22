Street Fighter serisi için yeni duyurular geliyor!

2017'de Street Fighter'ın 30. yıldönümünü kutlanıyor ve serinin yapımcısı Yoshinori Ono'ya bakılırsa, Capcom'un serinin büyük doğum günü için bazı planları var. Ono, E3 veya San Diego Comic-Con'da bir ya da iki sürpriz beklememiz gerektiğini söyledi. Geliştiricinin 2017'de Street Fighter V için yeni karakterler yayınlamayı planladığını biliyoruz, ancak açıklamanın bu karakterlerden biri olması hayal kırıklığı yaratacaktır.

Ultra Street Fighter 2 kısa bir süre önce Nintendo Switch için duyuruldu ve 30. yıldönümü kutlamasını başlattı, belki de bunun bir versiyonunu PC'de göreceğiz? Bununla birlikte, sürprizler, tamamen yeni bir şey de olabilir. Hiçbir şey teyit edilmedi. Bu sene PC'de yayınlanması beklenen Capcom dövüş oyunu Marvel vs Capcom Infinite 3.

Bu oyun seriden alışılmışın aksine 3v3 değil 2v2 tag matchlere sahip olacak. Şimdiye kadar teyit edilen karakterler ise: Iron Man, Captain Marvel, Captain America, Morrigan, Ryu, ve Mega Man X. Gelecek günlerde yine bir çok karakter duyurulacaktır, heyecanla Capcom'dan gelecek yeni haberleri bekliyoruz.