Stres çarkı patladı!

Galaxy Note7 ile telefonların patladığına şahitlik etmiştik. Daha öncesinde ise bir anda sükse yapan yan sanayi ürünler ile bir araya getirilmiş ucuz Hoverboard'ların patlaması ile sarsılmıştık. Şimdi ise küçük çocukların elinde olan stres çarklarının patladığı ortaya çıktı. Tabii bu patlama, standart sadece stres çarkı görevi gören ürünlerde yaşanmıyor.

Stres çarkının moda olmasından sonra, Bluetooth bağlantısı ile telefona bağlanan, ne kadar hızlı çevirdiğinizi ve kaç dakika döndüğünü gösteren değişik modeller piyasaya sürülmüştü. Amerika'da yaşayan Kimberly Allums, Bluetooth bağlantısı olan stres çarkının şarj olurken patladığını dile getirdi.

Kimberly Allums, Çin malı stres çarkının yaklaşık 45 dakika boyunca şarjda olduğunu ve boyutuna göre çok şiddetli bir ses ile patladığını belirtti. Maliyeti düşürmek adına kalitesiz batarya kullanımı bu tip sonuçlara her zaman yol açabilir. Size tavsiyemiz, çocuğunuzun sağlığını düşünüyorsanız; Bluetooth bağlantısı olan bir stres çarkı almamanız yönünde olacak.